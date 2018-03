Ajax verkleint achterstand op PSV na thuiszege op Heerenveen

Ajax had de zege te danken aan doelpunten van Matthijs de Ligt voor rust en Nicolas Tagliafico, Donny van de Beek en David Neres in de tweede helft. Vlak na de 1-0 was Heerenveen dankzij Martin Ödegaard nog wel verrassend op gelijke hoogte gekomen.

Coach Erik ten Hag zorgde in de basisopstelling van Ajax voor een verrassing door captain Joël Veltman te passeren en Rasmus Kristensen op te stellen als rechtsback. De pas 18-jarige De Ligt droeg bij afwezigheid van Veltman de aanvoerdersband.

Nummer twee Ajax verkleinde door de overwinning de achterstand op koploper PSV tot zeven punten met nog zeven speelrondes voor de boeg. De Eindhovenaren verloren zaterdag op bezoek bij Willem II met liefst 5-0.

Heerenveen bleef op de tiende plaats steken en zag een plek bij de eerste zeven en daarmee een ticket voor de play-offs om Europees voetbal verder uit het zicht raken.

Veltman

Met Kristensen in plaats van Veltman en de van een kuitblessure herstelde Klaas-Jan Huntelaar in de spits speelde Ajax een stroeve eerste helft en slaagde het er amper in echte kansen te creëren.

De thuisclub werd wel in de vierde minuut wel bijna in het zadel geholpen toen Heerenveen-middenvelder Morten Thorsby uit een hoekschop van Hakim Ziyech tegen zijn eigen paal kopte. Ajax ontsnapte aan de andere kant aan een vroege achterstand omdat Pelle van Amersfoort zijn voet niet goed tegen een scherpe voorzet van Denzel Dumfries kreeg.

De ploeg van Ten Hag zette pas na een kwart wedstrijd wat meer druk op de tegenstander en dat leverde ook gelijk twee goede mogelijkheden op voor Huntelaar, maar de routinier schoot eerst na een goede actie van Justin Kluivert over en stuitte niet veel later op doelman Martin Hansen.

Ajax kwam in de 31e minuut door De Ligt alsnog op voorsprong. De jonge aanvoerder kopte van dichtbij eenvoudig raak uit een afgemeten voorzet van Hakim Ziyech: 1-0.

Knal

Lang kon de 33-voudig landskampioen echter niet genieten van de voorsprong, want amper een minuut na de openingstreffer van De Ligt maakte Ödegaard er met een heerlijke knal vanaf zo'n dertig meter al weer 1-1 van.

Ajax deed het in de tweede helft een stuk beter en stapelde in de eerste tien minuten kans op kans. De 2-1 bleef echter uit omdat Huntelaar tot twee keer toe oog in oog met Hansen faalde, al had hij bij zijn tweede poging wel de pech dat hij de lat raakte.

De Amsterdammers lieten zich niet van de wijs brengen en in de 59e minuut kwam de hernieuwde voorsprong er dankzij Tagliafico alsnog. De Argentijnse linksback schoot via de paal raak nadat Lasse Schöne luttele seconden daarvoor al de lat had geraakt.

Het was in de slotfase nog even billenknijpen voor Ajax omdat Heerenveen een paar keer gevaarlijk doorkwam, maar Van de Beek (fraaie assist Ziyech) en Neres (fout Lucas Woudenberg) gooiden de confrontatie alsnog in het slot en bliezen de titelstrijd in de Eredivisie wat nieuw leven in.

