FC Groningen knokt zich tegen PEC naar eerste zege van 2018

Het openingsdoelpunt viel in de 26e minuut en kwam op naam van PEC-middenvelder Ryan Thomas, die van dichtbij zijn eigen keeper Diederik Boer passeerde. FC Groningen was voor rust veruit de betere en raakte via Mimoun Mahi nog de lat.

Na rust was de wedstrijd meer in evenwicht. Zowel FC Groningen (onder meer kopbal Tom van Weert) als PEC (inzet Terell Ondaan net naast en schot Thomas tegen de lat) kreeg kansen, maar een tweede treffer bleef lang uit in het Noordlease Stadion.

Vlak voor de tijd werd er alsnog gescoord en het was wederom de thuisploeg die het net vond. Middenvelder Ajdin Hrustic legde vanaf de rand van het strafschopgebied aan en schoot via PEC-aanvoerder Bram van Polen raak.

De eerdere acht wedstrijden na de winterstop leverden FC Groningen liefst zes keer een gelijkspel op. De 'Trots van het Noorden' bezet dankzij de langverwachte overwinning met 29 punten uit 27 wedstrijden de dertiende plaats in de Eredivisie.

PEC - waar de pas 16-jarige Sepp van den Berg als invaller een van de jongste debutanten ooit is in de Eredivisie - is bezig aan een zeer matige reeks. In de laatste tien competitieduels stapte de ploeg van coach John van 't Schip liefst zeven keer als verliezer van het veld. De Zwollenaren zijn inmiddels naar de zevende plaats gezakt.

