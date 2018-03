Robbemond geeft credits na ruime zege op PSV ook aan opgestapte Van de Looi

"Het lijkt me niet dat ik een wondercoach ben, maar je zou het bijna wel zeggen als je vanavond de wedstrijd hebt gezien", zei Robbemond tegen FOX Sports. "Wat een topavond."

De fans van de nummer vijftien van de Eredivisie keerden zich begin deze week massaal tegen Van de Looi. In een pamflet werd woensdag door vijf supportersverenigingen zijn vertrek geëist. Een dag later nam de 46-jarige coach zelf ontslag.

Na de 2-0 nederlaag van vorig weekend tegen sc Heerenveen bespraken Van de Looi en toenmalig assistent Robbemond al de tactiek voor de wedstrijd tegen PSV. "Ook op de trainingen hebben we deze week met Van de Looi al naar de wedstrijd tegen PSV toegewerkt." aldus Robbemond. "We wilden het tegen PSV tactisch wat anders doen dan in de vorige wedstrijden."

"De spelers hebben vandaag maximaal gereageerd", zei de 46-jarige Robbemond. "Ze hebben veel energie in de wedstrijd gelegd en er een echte strijd van gemaakt, dan zie je dat je het ook PSV moeilijk kan maken. De passie en de strijd die we erin gooiden, dat was gewoon genieten."

Gefeliciteerd

De oud-middenvelder van Dordrecht '90, FC Utrecht, AZ en De Graafschap kreeg kort na de zege een berichtje van Van de Looi. "Hij heeft me als eerste gefeliciteerd", vertelde hij.

De spelers van Willem II waren Van de Looi ook nog niet vergeten. Ze weigerden hun mooie zege uitbundig te vieren met de fanatieke supporters die de trainer weg wilden hebben.

"Het is mooi dat ze respect hebben voor Erwin", zei Robbemond. "Maar nu moet het ook klaar zijn. We moeten met z'n allen verder."

Of Robbemond ook bij dat vervolg als hoofdverantwoordelijke op de bank zit, is nog onzeker. Technisch directeur Joris Mathijsen neemt daar mogelijk komende week een besluit over. "Ik ga deze week met Joris zitten en dan zien we dat wel", zei Robbemond.

Willem II gaat zaterdag in de 28e speelronde op bezoek bij mede-dregradatiekandidaat FC Twente. Het gat met de ploeg uit Enschede bedraagt acht punten in het voordeel van de Tilburgers.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Eredivisie