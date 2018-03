De Jong hoopt dat keiharde nederlaag PSV incident is in titelstrijd

"We moeten heel goed beseffen dat dit een incident is", zei De Jong na afloop voor de camera van FOX Sports. "Maar het is wel goed als we dit even voelen, want dit mag nooit geburen. De gifbeker is leeg."

Omdat Ajax pas zondagmiddag thuis tegen sc Heerenveen speelt is het gat met de nummer twee nog altijd tien punten. "Dat is nog steeds een kloof", besefte De Jong. "Maar wij wilden hier op dertien punten voorsprong komen. Ongelooflijk dat dit dan gebeurt. Dit doet heel veel pijn."

Volgens de 27-jarige De Jong werd PSV vooral op inzet geklopt door Willem II, dat deze week trainer Erwin van de Looi zag opstappen en vecht tegen degradatie.

"Willem II leverde zo veel strijd en wij wisten daar niets tegenover te stellen. We waren slecht in duels en in balbezit was het ook niet goed."

Van Ginkel

PSV-captain Marco van Ginkel sloot zich aan bij de woorden van De Jong. "We geven altijd 100 procent, dat is ook de reden waarom we bovenaan staan. Maar nu deden we dat niet en dan kun je afgeslacht worden", aldus Van Ginkel. "Het was vooral de beleving, intensiteit en agressiviteit waarop we door Willem II werden afgetroefd."

De 5-0 nederlaag was zelfs het grootste verlies voor PSV sinds 22 november 1964 toen Ajax in Amsterdam eveneens met 5-0 te sterk was voor de Eindhovenaren. "Dat zegt veel", vervolgde Van Ginkel. "Ik kan me ook niet herinneren dat ik in mijn carrière met zulke dikke cijfers verloren heb."

Volgend weekend kan PSV zich revancheren voor de blamage. De ploeg van trainer Phillip Cocu speelt dan op zaterdagavond thuis tegen VVV-Venlo.

