Opgeluchte Sparta-trainer Advocaat verkiest punten boven goed spel

"Het belangrijkste is de uitslag, 0-2 tegen een directe concurrent. Het geluk dat wij vaak niet hadden, was er vandaag wel", reageerde de 70-jarige Hagenaar na afloop van de zege in het Parkstad Limburg Stadion tegenover FOX Sports.

Sparta won vorige week al in eigen huis met 2-1 van ADO Den Haag en dankzij de overwinning op Roda JC zegevierde de Kasteelclub voor het eerst dit seizoen tweemaal op rij. Bovendien was de driepunter in Kerkrade de eerste met meer dan één doelpunt verschil.

Advocaat zag zijn elftal goed beginnen met veel druk naar voren, maar in de tweede helft de controle verliezen en een aantal keer goed wegkomen.

"Over de eerste helft ben ik tevreden qua spel. Na rust werd Roda gevaarlijker en hadden zij moeten scoren. Dat deden ze gelukkig niet", zei de oud-bondscoach van het Nederlands elftal.

"De uitslag is goed, maat het was allemaal niet even geweldig. Maar daar wordt in deze fase ook niet naar gevraagd. Het resultaat is bepalend en dat hebben de jongens goed gedaan."

Fischer

Centrale verdediger Sander Fischer koos volgens Advocaat een goed moment om met een fraaie volley vanaf de rand van het strafschopgebied zijn eerste goal voor Sparta te maken.

"Hij zat er goed in, zonder meer. Onze twee centrale verdedigers speelden sowieso heel goed vandaag. Ze hebben heel veel ballen opgeruimd. Alles mocht, als we maar wonnen. Het maakte niet uit hoe. Niet iedereen was in zijn beste vorm, maar gelukkig was de werklust goed."

Advocaat deelde ook nog een compliment uit aan de van Feyenoord overgekomen spits Michiel Kramer, die belangrijk was bij de 0-2 van Robert Mühren.

"Ik denk dat Kramer van zijn leven nog nooit zo hard gewerkt heeft als vanavond. Die moest nog even aan het zuurstof na de wedstrijd."

Sparta staat door de zege nu vier punten voor op hekkensluiter Roda JC. De Rotterdammers houden ook FC Twente nog onder zich in de Eredivisie.

"Volgende week spelen we tegen Ajax, dat wordt een heel ander verhaal", besefte Advocaat, die baalde van de 5-0 overwinning van concurrent Willem II op koploper PSV. "Het lijkt me verstandig als ik daar niks over zeg."

