Cocu vindt dat PSV zich kapot moet schamen na afstraffing bij Willem II

"Wat we vandaag lieten zien lag ver onder de ondergrens. We moeten ons kapot schamen", zei Cocu voor de camera van FOX Sports.

De Eindhovenaren waren met veel zelfvertrouwen naar Tilburg afgereisd, nadat concurrent Ajax de afgelopen weken punten verspeelde en de voorsprong was opgelopen tot tien punten. De riante voorsprong zorgde volgens Cocu echter ook voor gemakzucht bij zijn ploeg.

"We spelen weleens een mindere wedstrijd, maar dan zie ik nog altijd passie en strijd. Nu zag ik dat niet. Willem II had wel de overtuiging om voor elke meter te knokken, terwijl wij ook alle reden hadden om dat te doen. Maar dat deden we dus niet en daar moeten we ons voor schamen. Geen enkele speler haalde zijn niveau."

Kampioenschap

Omdat Ajax pas zondag om 14.30 uur thuis tegen sc Heerenveen speelt, is de voorsprong van PSV nog altijd tien punten. "Maar zo zie je maar, we mogen nog lang niet over een eventueel kampioenschap praten", benadrukte Cocu. "Ik ben extreem teleurgesteld."

Cocu heeft zelfs de vrije dag van de PSV-selectie ingetrokken. "Er is alle reden om zondag bij elkaar te komen en dus heeft er niemand vrij. Het lijkt me duidelijk dat ik wel wat te zeggen heb. En ik hoop dat zij ook iets te zeggen hebben. Dit was PSV onwaardig. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor."

Het verlies van PSV in Tilburg was de grootste nederlaag van de Eindhovense club sinds 22 november 1964, toen met 5-0 verloren werd bij Ajax. Volgende week zaterdag speelt PSV thuis tegen VVV-Venlo.