NAC wint bij ADO en doet goede zaken in strijd tegen degradatie

Door de zevende overwinning van het seizoen heeft NAC na 27 duels 27 punten. Het staat daarmee negen punten voor op de zestiende plaats, die na dit seizoen goed is voor deelname aan de play-offs om promotie en degradatie. ADO blijft bovenin de middenmoot.

NAC nam na ruim een kwartier de leiding door een treffer van Mounir El Allouchi. Thierry Ambrose verdubbelde nog voor rust de voorsprong vanaf elf meter. Wilfried Kanon stuitte in het strafschopgebied de doorgebroken Umar Sadiq, waarna hij rood kreeg van arbiter Danny Makkelie, die vlak na rust het duel nog even stil legde vanwege speekkoren.

De gasten moesten het in Den Haag stellen zonder Stijn Vreven. De coach is na zijn wangedrag tegen Feyenoord (2-1 zege) voor drie duels geschorst en zat op de tribune zijn eerste duel daarvan uit.

El Khayati

De thuisploeg begon nog goed, met een grote kans voor Abdenasser El Khayati. De Haagse smaakmaker schoot echter recht in de handen van NAC-doelman Nigel Bertrams. Na een kwartier nam NAC het initiatief over en dat leidde tot de treffer van El Allouchi. De middenvelder volleerde een afvallende bal knap in de verre hoek.

Voor rust werd het nog wat erger voor ADO. Kanon werd afgetroefd door Sadiq en vloerde de Nigeriaanse spits in het strafschopgebied. Dat leverde de Ivoriaan rood op, waarna Ambrose de strafschop benutte. ADO verloor bovendien Tom Beugelsdijk met een blessure, waardoor coach Alfons Groenendijk in één klap zijn centrale verdedigingsduo kwijt was.

Het Haagse publiek was niet bepaald blij met de beslissing van Makkelie en bestookte de leidsman vervolgens met onvriendelijk gezang. Dat was de scheidsrechter na rust zo zat, dat hij het duel tijdelijk stillegde. Na enkele minuten werd de wedstrijd hervat.

In de slotfase had Donny Gorter nog voor 1-2 kunnen zorgen, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald. Aan de overkant verzuimde Sadiq het duel te beslissen. Hij stuitte op ADO-doelman Robert Zwinkels. El Khayati raakte vlak voor tijd nog de paal.

