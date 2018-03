Mourinho na zege op Liverpool vooral blij met verdedigen tweede plaats

"Het beste wat we konden doen was deze wedstrijd winnen. We gaan alles geven om de tweede plaats te blijven verdedigen, dat is ons doel", aldus de 55-jarige trainer. "Niemand kan na deze wedstrijd teleurgesteld zijn over de getoonde emotie, de kwaliteit, het niveau en de intensiteit."

Door het gevecht om de tweede plek in de Premier League strijdt de ploeg van Mourinho nog mee op drie fronten. "Wedstrijden in de competitie, Champions League en FA Cup zijn onafhankelijk van elkaar, maar het menselijk brein is een complex iets. Een nederlaag brengt wat schade toe, een overwinning zorgt voor kracht", aldus Mourinho.

De Portugese manager zag hoe zijn ploeg de wedstrijd op Old Trafford voor rust eigenlijk al leek te beslissen, maar in de tweede helft nog enigszins in de problemen kwam. "We speelden behoorlijk agressief in de eerste helft. We wilden de controle over de wedstrijd hebben en fouten van de tegenstander afstraffen."

Stand bovenin Premier League 1. Manchester City 29-78

2. Manchester United 30-65

3. Liverpool 30-60

4. Tottenham Hotspur 29-58

5. Chelsea 30-56

6. Arsenal 29-45

Defensiever

"In de tweede helft speelden we wat defensiever. Dat was niet de bedoeling, maar Liverpool drong ons terug. Dat is niet gek, want ze hebben een fantastisch team", sprak Mourinho lovend over de tegenstander. "De Gea hoefde echter geen grote reddingen te verrichten. We controleerden ook zonder de bal te hebben, daarom verdienden wij de drie punten."

United treedt woensdag in de return van de achtste finales van de Champions League aan tegen Sevilla. Het eerste duel in Spanje eindigde in 0-0.

Klopp

Liverpool-manager Jürgen Klopp hekelde de slechte start van zijn ploeg op Old Trafford. "2-0 achterkomen tegen Manchester United is nooit een goed idee. Twee keer waren we Rashford kwijt, die daarvan profiteerde. Dat gebeurt als je tegen een aanval van wereldklasse speelt."

De Duitse coach zag na rust verbetering, maar niet genoeg om de opgelopen schade te repareren. "In de tweede helft ging het beter. We brachten hen in de problemen, maakten de aansluitingstreffer en hadden een penalty moeten krijgen, maar daar hebben we nu niks aan."

Als het aan Klopp ligt, blijft de nederlaag tegen United niet te lang nadreunen. "Deze wedstrijd ging om het resultaat. We moeten ons nu weer oprichten."

Liverpool moet door het verlies vrezen dat Tottenham Hotspur zondag de derde plaats overneemt. De Londenaren spelen om 17.00 uur Nederlandse tijd uit tegen Bournemouth.

