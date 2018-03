Ronaldo behoedt Real met twee doelpunten voor puntenverlies tegen Eibar

Cristiano Ronaldo was met twee doelpunten maar weer eens de gevierde man aan de kant van Real Madrid.

De Portugese superster nam in de 34e minuut de openingstreffer voor zijn rekening en zorgde zes minuten voor tijd ook voor de winnende goal.

Ronaldo verzilverde bij de 0-1 een fenomenale assist met buitenkant voet van Luka Modric en kopte bij de 1-2 een voorzet van Dani Carvajal van dichtbij binnen.

Tussendoor was Eibar via een rake kopbal van Ivan Ramis uit een hoekschop van Pedro Leon in de vijftigste minuut nog wel op gelijke hoogte gekomen.

Derde plaats

Real Madrid bleef ondanks de zege de derde plaats op de ranglijst bezetten, met 57 punten uit 28 wedstrijden.

De Koninklijke kan titelprolongatie zo goed als vergeten, aangezien de achterstand op koploper FC Barcelona maar liefst twaalf punten bedraagt.

De Catalanen kunnen het gat zaterdagavond zelfs weer vergroten naar vijftien punten als tenminste het uitduel met hekkensluiter Malaga in een overwinning wordt omgezet.

FC Barcelona moet het daarin stellen zonder Lionel Messi, die niet met zijn ploeggenoten mee is afgereisd naar het zuiden van Spanje vanwege de geboorte van zijn derde kind zaterdagmiddag.

Atletico Madrid bevindt zich met 61 punten nog tussen FC Barcelona en Real Madrid in op de tweede plek en komt zondag in eigen huis in actie tegen Celta de Vigo.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Primera Division