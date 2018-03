Keeperstrainer Hoek na vertrek bij Oranje met Saudi-Arabië naar WK

In Saudi-Arabië gaat de vertrouweling van Louis van Gaal aan de slag onder bondscoach Juan Antonio Pizzi.

"Ik vind het geweldig dat ik kan melden dat ik komende zomer naar het WK in Rusland ga", schrijft Hoek op Twitter. "Het vervult me met trots dat ik deel uit ga maken van de technische staf van Saudi-Arabië."

Pizzi werd in november aangesteld als opvolger van de ontslagen Argentijn Edgardo Bauza, die op zijn beurt weer Bert van Marwijk verving. Die Nederlander kwam met de nationale bond niet tot overeenstemming over een nieuw contract nadat hij zich voor het WK had gekwalificeerd.

Oranje

Hoek was in drie termijnen verbonden aan Oranje. In de periodes 2000-2002 en 2012-2014 coachte hij de doelmannen onder Van Gaal en in augustus 2016 werd hij door de toenmalige keuzeheer Danny Blind weer naar de KNVB gehaald.

De oud-keeper van FC Volendam was verder ook werkzaam voor Ajax, Volendam, FC Barcelona, de Poolse voetbalbond, Bayern München, Manchester United en Galatasaray.