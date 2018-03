Messi niet mee naar Malaga vanwege aanstaande derde kind

Volgens de officiële kanalen van Barcelona laat Messi de trip naar Andalusië vanwege "privé-omstandigheden" aan zich voorbij gaan.

Zijn plek in de wedstrijdselectie wordt ingenomen door Yerry Mina. De Colombiaanse verdediger kwam in de winterse transferperiode over van het Braziliaanse Palmeiras, maar speelde pas twee officiële duels voor de Catalanen.

Messi deed tot dusver mee in alle competitiewedstrijden van Barcelona. De sterspeler moest zich alleen in de derby bij Espanyol tevredenstellen met een invalbeurt, maar verder mocht hij altijd starten van trainer Ernesto Valverde.

De 30-jarige Argentijn was al vader van twee kinderen. In 2012 beviel zijn vrouw Antonella van Thiago en drie jaar later werd zijn tweede zoontje Mateo geboren. Zijn derde kind is ook een jongen en krijgt de naam Ciro.

Malaga-Barcelona begint zaterdagavond om 20.45 uur. Bij winst zetten de 'Blaugranas' weer een volgende stap richting de landstitel. De koploper heeft acht punten voorsprong op Atletico Madrid.

