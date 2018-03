Verbeek ziet ondanks 'grafstemming' na derby nog houvast voor Twente

"Ik word er niet moedeloos van, maar het is wel steeds weer een teleurstelling", baalde Verbeek vrijdag na de 2-1 nederlaag in de derby bij streekgenoot Heracles Almelo. "Er hing net ook weer een grafstemming in de kleedkamer."

Sinds de aanstelling van Verbeek wist Twente pas één van de zeventien competitiewedstrijden in winst om te zetten. De landskampioen van 2010 heeft slechts één punt meer dan de hekkensluiter Roda JC, die nog een wedstrijd tegoed heeft.

"Toch heb ik het idee dat we dicht tegen een overwinning aan zitten", houdt Verbeek de moed erin. "Maar daar heb je niks aan, want we staan weer met lege handen. We hebben een zege nodig om uit deze situatie te komen. Uiteindelijk telt het resultaat."

Emotie

Met nog slechts zeven resterende duels begint de tijd te dringen, weet ook Verbeek. "Er zijn nog 21 punten te halen. Ik zal niet zeggen dat we ze alle zeven winnen, maar we zullen er wel een paar moeten winnen. Anders steven je op degradatie af en dat is niet de bedoeling."

Toch ziet de ervaren coach nog voldoende aanknopingspunten voor Twente. "Je kunt niet zeggen dat dit ploegje er niets aan doet of dat de instelling niet goed is. We hebben laten zien dat we mee kunnen in zo'n wedstrijd, maar het is wachten op een overwinning."

"Hoe langer die uitblijft, hoe vervelender het wordt voor iedereen die FC Twente een warm hart toedraagt", leeft Verbeek mee met de fanatieke achterban. "Het is ook gewoon emotie."

Jan Smit

"Alleen Jan Smit heeft een goede nachtrust", doelt Verbeek op de KNVB-commissaris en oud-voorzitter van Heracles, die eerder deze week zei niet wakker te liggen van een eventuele degradatie van Twente. "Iedereen die Heracles een warm hart toedraagt: van harte gefeliciteerd. Met name Jan Smit."

Volgende week staat een 'zespuntenwedstrijd' op het programma voor Twente. Zaterdag komt concurrent Willem II namelijk op bezoek in de Grolsch Veste.

