Guardiola krijgt boete van 20.000 pond voor dragen geel lintje

Volgens de Engelse voetbalbond heeft Guardiola daarmee de regels overtreden, aangezien trainers en spelers geen politieke boodschappen mogen tonen.

Guardiola droeg het lintje verschillende keren tijdens competitie- en bekerwedstrijden als steun aan de opgepakte leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging.

De FA heeft Guardiola bovendien gewaarschuwd voor zijn gedrag in de toekomst. Mocht hij vaker met het lintje op zijn borst langs de lijn verschijnen, kan hem dat op een hogere boete of een schorsing komen te staan.

De kans is echter klein dat dat gebeurt. De oud-coach van FC Barcelona en Bayern München gaf eerder aan het met de FA oneens te zijn dat zijn gele lintje een politiek statement is, maar wil zijn club niet in de problemen brengen.

"In mijn ogen is het geen politieke uiting", zei hij eerder. "Als mensen een roze lintje dragen, is het in de strijd tegen borstkanker. Hetzelfde als wanneer ik een badge draag tegen prostaatkanker. Maar ik wil mijn club niet beschadigen."

Bekijk het programma en de stand in de Premier League