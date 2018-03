De Vrij op matje na ontbreken handtekening bij dopingtest

Volgens een woordvoerder van Lazio hoeft De Vrij niets te vrezen en gaat het slechts om een administratieve fout.

De Oranje-international moest volgens Italiaanse media tijdens de tests twee urinemonsters inleveren, omdat hij bij de eerste poging te weinig zou hebben geproduceerd. Hij had echter onder beide tests een krabbel moeten zetten.

De Vrij wordt er niet van verdacht dat hij verboden middelen heeft gebruikt, maar er wordt wel onderzocht of hij een fout heeft gemaakt.

De Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport beweert dat er in zijn urine wel een stof is gevonden die de oud-Feyenoorder voor therapeutische doeleinden zou gebruiken, maar die is naar verluidt niet strafbaar.

Joao Pedro

Het nieuws over De Vrij volgt even nadat bekend werd dat Joao Pedro van Cagliari voorlopig geschorst is. Bij de 26-jarige Braziliaanse aanvaller is hydrochloorthiazide aangetroffen. Dat is een vochtafdrijvend middel dat kan dienen als maskering van verboden producten.

Pedro testte positief bij een controle na de uitwedstrijd tegen Sassuolo, halverwege februari, die in een doelpuntloos gelijkspel (0-0) eindigde.

Pedro is niet de eerste speler die dit seizoen in de Serie A gestraft wordt wegens doping. Fabio Lucioni werd in januari voor een jaar geschorst. De 30-jarige Italiaanse verdediger van Benevento testte in september na de thuiswedstrijd tegen Torino (0-1) positief op clostebol, een anabole steroïde.

Pedro was bezig aan een goed seizoen in het shirt van Cagliari. In 23 officiële duels in het eerste elftal van de club maakte hij zes doelpunten en leverde hij bovendien een assist.

