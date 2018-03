Cocu: 'PSV mag niet gaan denken dat het lekker gaat'

"Ik heb het al vaker gezegd en blijf dat ook doen: we mogen niet gaan denken dat het lekker gaat", zei hij vrijdag op zijn persconferentie voorafgaand aan de uitwedstrijd van zondag tegen Willem II.

"Het enige wat wij moeten doen is ons richten op de volgende wedstrijd en dat is dus tegen Willem II. Als we verwachten dat we hen op tachtig of negentig procent kunnen verslaan, gaat het mis."

"Dat gedrag past ook niet bij ons. Hiervoor missen we de kwaliteit. De groep beseft zich dat ook steeds beter. We sloegen niet door in het negatieve toen het wat minder ging, maar slaan nu ook niet door naar het positieve."

PSV heeft met nog slechts acht speelrondes voor de boeg tien punten meer dan Ajax en kan als het verschil zo blijft op 15 april in uitgerekend het thuisduel met de Amsterdammers het kampioenschap definitief in de wacht slepen.

Willem II staat er een stuk slechter voor. De Tilburgers bezetten slechts de vijftiende plaats en moeten in de slotfase van de competitie dus alle zeilen bijzetten om degradatie naar de Jupiler League te voorkomen.

Van de Looi

Willem II moet bovendien noodgewongen op zoek naar een nieuwe hoofdcoach, aangezien Erwin van de Looi deze week ondanks de steun van het bestuur opstapte nadat verschillende supportersgroepen zijn vertrek eisten.

"Je weet nooit wat dat met een ploeg doet”, aldus Cocu. “Wellicht betekent dat, dat zij zaterdag van speelwijze veranderen. Ik verwacht echter dat wij het initiatief in de wedstrijd zullen hebben."

PSV mist in Tilburg Jorrit Hendrix, Hirving Lozano (beiden geschorst), Maxi Romero en Luuk Koopmans (beiden geblesseerd).

Cocu verwacht dat Romero, die in de winterstop voor zo'n tien miljoen euro overkwam van het Argentijnse Velez Sarsfield, na de interlandperiode van eind maart volledig is hersteld van zijn bovenbeenblessure en dan aansluit bij de groep.

"Ik ga er vanuit dat hij dit seizoen nog speelminuten gaat maken. Het is nog te vroeg om een exacte datum op zijn rentree te hangen."

Willem II-PSV begint zaterdag om 19.45 uur in het Koning Willem II Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.

