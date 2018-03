Huntelaar tegen Heerenveen waarschijnlijk terug in Ajax-selectie

De 34-jarge spits liet de training vrijdag nog wel aan zich voorbij gaan, net als de niet geheel fitte Justin Kluivert. De verwachting is echter dat beide aanvaller zondag speelklaar zijn.

"Kluivert trainde uit voorzorg niet mee, maar hij zal waarschijnlijk zaterdag weer aansluiten. Zoals het er nu naar uitziet, stroomt Huntelaar dan ook in. In dat geval is hij klaar voor zondag", zei Ten Hag vrijdag op zijn perspraatje.

Voor verdediger Nick Viergever, die al enkele maanden uit de roulatie is, komt de wedstrijd tegen Heerenveen sowieso nog te vroeg en datzelfde geldt voor Frenkie de Jong en Kasper Dolberg. "Viergever maakt vrijdagavond bij Jong Ajax wel weer zijn eerste minuten", aldus Ten Hag.

Bestuur

Door de matige prestaties van Ajax neemt ook de druk op het bestuur toe. Zo liet algemeen directeur Edwin van der Sar donderdag weten niet blij te zijn met anonieme kritiek die hij vanuit de club kreeg.

Ten Hag vindt het onvermijdelijk en niet erg dat hij die onrust met zijn spelers meekrijgt. "Wij zijn verantwoordelijk voor de prestaties van het eerste elftal en daarmee de sfeer binnen de club", zei de coach.

"De norm is wedstrijden winnen, kampioen worden en titels pakken. Als het onrustig wordt, dan mogen we dat weten We mogen beseffen welke verantwoordelijkheid we hebben."

Ajax zag de achterstand op koploper PSV zondag oplopen tot tien punten door een 3-2 nederlaag bij Vitesse. "De houding van de ploeg - dat ze het zo makkelijk lieten gebeuren - had ik niet verwacht. Deze keer duurde het chagrijn wat langer dan normaal", aldus Ten Hag.

De wedstrijd tussen Ajax en Heerenveen begint zondag om 14.30 uur. PSV speelt zaterdagavond al uit tegen Willem II en concurrent AZ gaat zondagmiddag om 16.45 uur op bezoek bij Feyenoord.

