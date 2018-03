Van Bronckhorst ziet duel met AZ niet als generale voor bekerfinale

"Het is weliswaar dezelfde tegenstander, maar het zijn twee verschillende wedstrijden. Andere belangen ook. We willen uiteraard wel winnen zondag", zei hij vrijdag op zijn persconferentie.

Feyenoord kan ook wel weer een opsteker gebruiken, aangezien er van de acht Eredivisiewedstrijden na de winterstop slechts drie werden gewonnen.

De Rotterdammers zijn daardoor afgezakt naar de vijfde plaats op de ranglijst, op 26 punten achterstand van koploper PSV, en kunnen dus prolongatie van de landstitel vergeten.

Toch voelt het voor Van Bronckhorst niet hetzelfde als twee jaar geleden, toen onder zijn leiding maar liefst zeven competitiewedstrijden op rij werden verloren.

Overeenkomsten

"Maar dat betekent niet dat ik geen overeenkomsten zie. Die zie ik namelijk wel. We spelen ook dit seizoen niet zoals we zouden moeten spelen in de competitie."

Dat heeft volgens Van Bronckhorst vooral te maken met de vele wijzigingen die hij mede door blessures en schorsingen al maandenlang in zijn basisteam moet doorvoeren.

"Kijk alleen maar naar de afgelopen weken, waarin we een aantal wissels noodgedwongen hebben moeten plegen. We streven naar vastigheid, maar spelers moeten wel presteren."

Van Bronckhorst kan tegen AZ wel over een nagenoeg fitte selectie beschikken. Wellicht maakt Sam Larsson na wekenlange afwezigheid wegens een hamstringblessure zelfs weer zijn rentree.

"Larsson heeft vandaag een klein gedeelte met de groep meegetraind. Maar ik heb nog geen zicht of hij zondag kan spelen."

Sterk

Van Bronckhorst is onder de indruk van AZ, dat knap de derde plaats bezet en al veertien punten meer heeft dan Feyenoord.

"AZ is in vorm. Ze voetballen goed en zijn sterk als team. Je ziet dat ze over veel vertrouwen beschikken en daardoor ook weinig verliezen dit seizoen."

Feyenoord trakteerde AZ eerder dit seizoen in Alkmaar wel op een forse 0-4 nederlaag en Van Bronckhorst hoopt dat zich zondag eenzelfde scenario voltrekt.

"In die wedstrijd waren wij ontzettend goed. We waren toen heer en meester en de uitslag was niet eens geflatteerd te noemen. Helaas heb ik weinig van dat soort duels gezien dit seizoen. Sparta-uit was er ook zo'n één."

Feyenoord-AZ begint zondag om 16.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

