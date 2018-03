Wenger ziet zege bij Milan als bewijs van mentale kracht Arsenal

"Op sommige momenten moet je samen een antwoord geven met een goede prestatie. Dat is wat we gedaan hebben", stelde Wenger tevreden vast na het duel in San Siro.

"We zijn natuurlijk nog niet door naar de volgende ronde, maar dit resultaat zal voor een toename van geloof en vertrouwen zorgen. Als je drie keer verliest in zes dagen tijd is dat altijd moeilijk."

Arsenal ging in korte tijd twee keer met 0-3 onderuit tegen Manchester City (in de finale van de League Cup en in de competitie) en moest zondag ook zijn meerdere erkennen in Brighton & Hove Albion: 2-1.

Op bezoek bij AC Milan, dat de laatste jaren net als Arsenal teleurstellend presteert, trokken de 'Gunners' door doelpunten in de eerste helft van Henrikh Mkhitaryan Aaron Ramsey aan het langste eind. Winst van de Europa League is voor Arsenal nog de enige manier om een Champions League-ticket te bemachtigen.

League Cup

Na de dubbele ontmoeting met City, waarin Arsenal twee keer kansloos onderuit ging, kreeg Wenger veel kritiek. De Fransman relativeert die nederlagen echter.

"Mensen vergeten dat je mentaal sterk moet zijn om überhaupt de finale van de League Cup te bereiken", zegt de 68-jarige manager, die Arsenal al sinds 1996 onder zijn hoede heeft. "We verloren van een ploeg die het Engelse voetbal momenteel domineert. Het betekent niet dat mijn team niet de juiste instelling heeft."

Wat dat betreft ziet Wenger de overwinning op Milan als een bevestiging daarvan. "We willen laten zien dat het geloof er nog steeds is; dat we over mentale kracht en kwaliteit beschikken."

De returns in de achtste finales van de Europa League staan volgende week donderdag op het programma. Naast Arsenal wonnen Atletico Madrid, Red Bull Salzburg, Olympique Lyon, Olympique Marseille, RB Leipzig en Sporting Lissabon hun eerste duel. Lazio-Dinamo Kiev eindigde in een gelijkspel.

Arsenal, dat in de Premier League zesde staat met nog negen speelrondes te gaan, hervat de competitie zondag om 14.30 uur met een thuiswedstrijd tegen nummer negen Watford. Het gat tussen beide clubs is negen punten.

