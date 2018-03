De Vrij met Lazio niet langs Kiev in achtste finales Europa League

Alle treffers in het Stadio Olimpico vielen in de tweede helft. Viktor Tsyhankov opende in de 52e minuut met een fraaie hakbal de score namens de bezoekers. Ciro Immobile maakte twee minuten later al weer gelijk voor de nummer vier van de Serie A. Het was al de 33e treffer van het seizoen in alle competities voor Immobile.

Nog geen tien minuten later stond het 2-1 voor de Italianen, door een goal van de Braziliaan Felipe Anderson. De beste uitgangspositie in de return van volgende week donderdag is echter voor de Oekraïeners. Tien minuten voor tijd zorgde de Braziliaan Aluisio Moraes voor de 2-2 eindstand.

De Vrij, die zijn contract niet wil verlengen en daarom bezig is aan zijn laatste seizoen bij Lazio, speelde de hele wedstrijd mee. Kiev sloot de wedstrijd na een rode kaart voor Denys Garmash af met tien man.

Sporting

Voor Sporting Lissabon is een plaats in de kwartfinale binnen handbereik. Ondanks de afwezigheid van de geblesseerde Bas Dost wonnen de Portugezen thuis met 2-0 van het Tsjechische Viktoria Plzen.

De Colombiaan Fredy Montero scoorde kort voor en kort na rust voor de thuisploeg. Plzen kreeg in de slotfase veel ruimte, maar de Tsjechen misten enkele opgelegde kansen om met een betere uitgangspositie terug naar huis te keren.

Leipzig

RB Leipzig en Olympique Marseille boekten eveneens een thuiszege. De Duitsers wonnen met 2-1 van Zenit Sint Petersburg, de Fransen versloegen Athletic Bilbao met 3-1.

Leipzig kwam in de Red Bull Arena op een riante 2-0 voorsprong door doelpunten van de Braziliaan Bruma en de Duitse international Timo Werner. Een prachtige vrije trap van de Italiaan Domenico Criscito vijf minuten voor tijd betekende de belangrijke uitgoal voor de Russen.

Olympique Marseille was in het eigen Velodrome met 3-1 te sterk voor Athletic Bilbao. Door goals van Lucas Ocampos en Dimitri Payet leken de Fransen met een 2-0 voorsprong te gaan rusten, maar uit een omstreden strafschop maakte Aritz Aduriz in de blessuretijd van de eerste helft de aansluitingstreffer voor Bilbao.

Na rust herstelde de Argentijn Ocampos met zijn tweede van de avond de marge van twee goals. Marseille houdt zo zicht op de eerste Europese finale sinds 2004, toen in de eindstrijd van de Uefa Cup van Valencia werd verloren.

