Memphis helpt Lyon met assist aan winst in Moskou, Arsenal klopt Milan

De enige treffer in de VEB Arena in Moskou viel in de 68e minuut. Uit een corner van Memphis kopte Marcelo, zijn Braziliaanse oud-ploeggenoot bij PSV, feilloos raak. De return in Lyon is volgende week donderdag.

Depay werd vijf minuten voor tijd naar de kant gehaald, Kenny Tete speelde de hele wedstrijd voor Lyon, dat er extra op gebrand is de finale te bereiken. Die wordt op 16 mei in het eigen Parc Olympique Lyonnais gespeeld.

Bij Lyon was er ook een basisplaats voor Bertrand Traoré, die vorig seizoen met Ajax de Europa League-finale speelde tegen Manchester United. Bij CSKA Moskou stond voormalig VVV'er Ahmed Musa in het veld.

Arsenal

Arsenal, dat in de Premier League bezig is aan een uitermate moeizaam seizoen, won knap met 0-2 bij AC MIlan. De goals van Henrikh Mkhitaryan en Aaron Ramsey vielen al in de eerste helft.

Voor Arsenal is winst van de Europa League de enige manier om nog deelname aan de Champions League veilig te stellen. In de Premier League is de club te ver weggezakt om nog plaatsing af te dwingen.

Hoewel Milan met een openingsoffensief indruk maakte, luwde de storm in San Siro al snel. Nadat Mkhitaryan in de achtste minuut nog het zijnet had getroffen, was het na een kwartier wel raak. De Armeniër trof via de hakken van Milan-aanvoerder Leonardo Bernucci doel.

Diep in de blessuretijd van de eerste helft maakte Aaron Ramsey er 0-2 van uit een prachtige pass van Mesut Özil. Na rust kon Arsenal de voorsprong simpel vasthouden. Volgende week is de return in Londen.

Dortmund

Borussia Dortmund leed in het eigen Signal Iduna Park een pijnlijke nederlaag. Red Bull Salzburg versloeg de Duitsers met 1-2.

De Oostenrijkers kwamen vlak na rust op voorsprong uit een strafschop. Op de rand van het strafschopgebied trok Ömer Toprak de Zuid-Koreaan Hee-Chan Hwang onderuit. De Kosovaar Valon Berisha benutte de strafschop. Nog geen tien minuten later schoot dezelfde Berisha de 0-2 binnen na goed terugleggen van Stefan Lainer.

Dortmund kwam nog enigszins terug via André Schürrle, die na aangeven van Christian Pulisic de bal in het doel liep. De ploeg van trainer Peter Stöger, eerder dit seizoen de opvolger van de ontslagen Peter Bosz, kon daarna echter niet meer de gelijkmaker afdwingen.

Atletico

Atletico Madrid verschafte zich een prima uitganspositie met oog op het bereiken van de kwartfinale. Het team van coach Diego Simeone won thuis met 3-0 van Lokomotiv Moskou.

De Spaanse middenvelder Saúl Niguez zorgde met een afstandsschot voor de enige treffer in de eerste helft. In de tweede minuut na rust sloeg de thuisploeg opnieuw toe. Doelman Guilherme kon nog redding brengen op de intikker van Antoine Griezmann, maar was kansloos op de rebound van Diego Costa. Koke maakte er vlak voor tijd ook nog 3-0 van.

Bekijk de uitslagen in de Europa League