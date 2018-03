Nederlandse spelers unaniem tegen vervroegde transferdeadline

"Er is unaniem tegen een vervroeging van de transferdeadline gestemd, als dat de facto inhoudt dat de transfermarkt korter dan de huidige twaalf weken geopend is", zegt VVCS-directeur Louis Everard tegen NUsport. Momenteel is de transfermarkt open tussen 1 juli en 31 augustus en de hele maand januari.

"De spelers willen niet dat er aan hun bewegingsvrijheid getoornd wordt. Er is lang en breed over gesproken, maar de conclusie is dat we geen enkel voordeel zien in het eerder sluiten van de transfermarkt", aldus Everard.

In Italië werd deze week besloten om de transfermarkt op 18 augustus te sluiten, op de dag voor de start van de Serie A. Eerder werd al bekend dat in Engeland de transfermarkt op 9 augustus op slot gaat, kort voor de start van de Premier League.

Daarmee willen de topliga's competitievervalsing voorkomen. Als de transfermarkt op 31 augustus zou sluiten, kunnen spelers na drie speelrondes nog naar een andere club gaan.

KNVB

Naar aanleiding van het besluit in Engeland en Italië wil de KNVB nog voor de zomer in overleg met de clubs en de spelers. De Centrale Spelersraad besprak het onderwerp woensdagavond al tijdens een bijeenkomst.

"Spelers die bij hun club buiten de boot vallen, doordat ze kort voor de start van de competitie op de bank of de tribune belanden, zouden bij een vervroegde sluiting van de transfermarkt geen tijd meer hebben om een nieuwe club te vinden", benoemt Everard een nadeel van een vervroegde sluiting van de transfermarkt.

"Voorheen was de transfermarkt tot de tweede week van maart open, dus de bewegingsvrijheid is al enorm ingeperkt. En voor de clubs zien we ook geen voordeel. Het verslechtert alleen de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland als we de transfermarkt eerder dicht doen."

Spelersraad

In de Centrale Spelersraad zitten Stijn Schaars (sc Heerenveen), Willem Janssen (FC Utrecht), Bram van Polen (PEC Zwolle), Robin Pröpper (Heracles Almelo), Tom van Weert (FC Groningen), Jordens Peters (Willem II), Jens van Son, Niek Vossebelt (beide FC Den Bosch), Matthew Steenvoorden (SC Cambuur) en Benjamin van den Broek (Koninklijke HFC). Zij vertegenwoordigen alle profvoetballers in Nederland.

Bij een voorgenomen verandering in het reglement betaald voetbal, zoals het aanpassen van de transferdeadline, heeft onder meer de Spelersraad instemmingsrecht. De KNVB dient zich eerst tot de Spelersraad te wenden om de regels te mogen veranderen.