Van de Looi stapt per direct op als trainer van Willem II

"Hoewel de club in een statement duidelijk heeft aangegeven met mij door te willen gaan als hoofdtrainer, heb ik na indringende gesprekken in mijn omgeving toch besloten om per direct te stoppen als hoofdtrainer van Willem II", laat Van de Looi weten op de website van de Tilburgse club.

De onafhankelijke supportersgroepen hadden deze week aangedrongen op het ontslag van Van de Looi. In een gezamenlijke pamflet onder de kop 'Erwin out' riepen ze op tot diverse acties. Zo zouden aankomende zaterdag in de thuiswedstrijd tegen PSV pas na vijf minuten de tribunes worden betreden.

"Hoewel we ons vorig seizoen al snel veilig speelden, we ook dit jaar handhaving weer volledig in eigen hand hebben en we de halve finales van het bekertoernooi bereikt hebben, moet ik helaas toch constateren dat het sentiment na mijn aangekondigde vertrek aan het einde van het seizoen volledig is omgekeerd", aldus Van de Looi.

"De supporters steken te veel energie in Erwin van de Looi in plaats van het steunen van de ploeg. Dit helpt het team zeker niet in de komende beslissende fase van het seizoen. Daarom heb ik deze moeilijke en voor mij zeer teleurstellende beslissing genomen."

Mathijsen

De clubleiding weigerde woensdag haar oor te luister te leggen bij de fanatieke fans en sprak in niet mis te verstane woorden het vertrouwen uit in Van de Looi.

"We zijn er niet van overtuigd dat een dergelijke ingrijpende stap het gewenste effect zal hebben en op dit moment noodzakelijk is. Diverse clubs hebben een dergelijke stap reeds achter de rug, maar de gewenste ommekeer is vooralsnog achterwege gebleven", schreven de directie en raad van commissarissen in een reactie aan de supporters.

Technisch directeur Joris Mathijsen betreurt de situatie die de afgelopen dagen is ontstaan, maar respecteert de keuze van Van de Looi om nu na ruim anderhalf jaar aan het roer te hebben gestaan te stoppen.

"Daarnaast willen we hem bedanken voor zijn betrokkenheid bij en inzet voor de club gedurende de afgelopen anderhalf jaar. We wensen Erwin uiteraard veel succes bij de zoektocht naar een nieuwe club."

Willem II staat net boven de degradatiezone in de Eredivisie op de vijftiende plaats, met vijf punten meer dan nummer zestien FC Twente. Assistent-trainer Reinier Robbemond zit bij het duel met koploper PSV als eindverantwoordelijke op de bank.

