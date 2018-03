Guardiola gruwelt van doelloos getik Manchester City tegen Basel

"We vergaten aan te vallen. Het was passen om het passen en dat is niets waard", zei hij op zijn persconferentie na afloop van de wedstrijd in het Etihad Stadium.

De spelers van Manchester City speelden de bal liefst 978 met succes naar elkaar toe en dat is nog nooit eerder gebeurd sinds statistici dat bijhouden in het Europese miljoenenbal.

Guardiola baalt vooral van de nederlaag die de ongenaakbare koploper van de Premier League leed, al had die geen gevolgen voor een verder verloop in de Champions League.

Manchester City had twee weken geleden de heenwedstrijd in Zwitserland namelijk al met 0-4 gewonnen, waardoor de return slechts een formaliteit was.

Foden

"We zijn blij dat we in de kwartfinales staan", aldus Guardiola. "We hebben een vrijwel vlekkeloze groepsfase afgewerkt en speelden de eerste wedstrijd tegen Basel heel goed. De eerste helft was nu ook prima, maar na rust vergaten we te voetballen. We speelden alleen maar de bal in traag tempo over, zonder ritme."

De Spaanse oefenmeester was wel vol lof over het optreden van de pas 17-jarige Engelse middenvelder Phil Foden, die weer eens een kans in de basis kreeg.

"Hij was in de tweede helft misschien wel de enige die nog wel probeerde om met agressie te spelen. Het is veelbelovend voor de toekomst."

Guardiola wilde geen voorkeur uitspreken voor een tegenstander in de kwartfinales, waarvoor volgende week vrijdag in Nyon wordt geloot.

"Alle teams zullen sterk zijn en veel van ons eisen. We moeten er dan weer staan, zoals we ook voor deze wedstrijd deden."