Van Marwijk wordt opgevolgd door Arnold als bondscoach Australië

Van Marwijk nam in november het stokje over van de opgestapte Ange Postecoglou op en is alleen aangesteld voor de mondiale titelstrijd.

Arnold moet Australië daarna naar het WK van 2022 in Qatar leiden. De 54-jarige Australiër was ook al in beeld om de nationale ploeg te leiden in Rusland.

Arnold wilde zich echter focussen op zijn huidige club Sydney FC in strijd om prolongatie van de landstitel. De Australische voetbalbond FFA besloot vervolgens om met Van Marwijk in zee te gaan.

Nadat Guus Hiddink vertrok als keuzeheer van Australië, na het WK van 2006 in Duitsland, werd Arnold ook al aangesteld als eindverantwoordelijke.

Een jaar later werd de oud-aanvaller van onder meer Roda JC en NAC Breda opgevolgd door weer een andere Nederlandse trainer, Pim Verbeek. In 2010 ging hij als assistent van Verbeek mee naar het WK in Zuid-Afrika.