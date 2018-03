Van der Sar kan niks met anonieme kritiek op functioneren bij Ajax

"Anoniem vanuit de club, daar kan ik niks mee. Wees dan een grote kerel en zeg wie je bent", aldus de 47-jarige Voorhouter donderdag in De Telegraaf.

In dezelfde krant verscheen woensdag een artikel waarin meerdere bronnen zeggen dat Van der Sar een stapje terug moet doen en beter een andere functie kan gaan bekleden in de Johan Cruijff Arena.

Van der Sar zou volgens hen moeite hebben om de honderden Ajax-werknemers aan te sturen en het woord te voeren op de tot in details voorbereide Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

"Ik denk dat Edwin diep in zijn hart ongelukkig is in zijn huidige functie", vertelde een direct betrokkene, die dus niet bij naam en toenaam genoemd wilde worden in De Telegraaf.

Van Os

Van der Sar heeft wel respect voor erelid Arie van Os, die dinsdag al zei dat de voormalig topkeeper de eer aan zichzelf moet houden en moet opstappen.

"Ik vind dat meneer Van Os het ook niet via de krant had moeten doen, maar die laat tenminste nog zijn naam erbij zetten. Ik sta open voor kritiek. Dat was als speler zo en is als directeur niet anders. Het liefst had ik helemaal niet gereageerd op alle commotie, maar in mijn positie vind ik dat ik me binnen en buiten mijn eigen organisatie moet laten gelden."

De Raad van Commissarissen van Ajax laat weten Van der Sar, maar ook directeur spelersbeleid Marc Overmars volledig te steunen.

"Wij zijn als RvC natuurlijk ook teleurgesteld in de resultaten van de laatste twee wedstrijden, maar we staan achter het door de directie gevoerde beleid", stelt voorzitter Leo van Wijk.

De aanmerkingen op Van der Sar zijn een gevolg op de slechte sportieve prestaties van Ajax in de afgelopen weken. De ploeg van trainer Erik ten Hag verspeelde in de laatste twee wedstrijden liefst vijf punten, waardoor de achterstand op koploper PSV is gegroeid tot tien punten met nog maar acht speelrondes voor de boeg.

