Finale Algarve Cup tussen Oranje en Zweden afgelast wegens regenval

De wedstrijd, die om 19.30 uur zou beginnen, werd in eerste instantie uitgesteld. Na diverse pogingen om de bal te laten rollen op het drassige veld besloot de organisatie het duel definitief af te gelasten. Nederland en Zweden werden daarom beide tot winnaar van het toernooi uitgeroepen.

Bondscoach Sarina Wiegman zegt in gesprek met FOX Sports begrip te hebben voor de keuze om het duel niet door te laten gaan. "Het regent de hele week al, maar dit is wel heel extreem. Een finale wil je altijd heel graag spelen, maar op dit veld is niet te voetballen. Heel jammer."

De eindstrijd wordt niet verplaatst naar een ander moment. De meeste vrouwenelftallen spelen komend weekend namelijk alweer in de competitie.

Eerste finale

De Oranjevrouwen stonden nooit eerder in de finale van de Algarve Cup, dat sinds 1994 elk jaar wordt gehouden. Nederland deed vijf keer eerder mee aan het toernooi, maar kwam nooit verder dan de vijfde plaats.

Door de afgelasting komen de Oranjevrouwen pas over ruim een maand weer in actie. Op 6 april is Noord-Ierland in de WK-kwalificatie de tegenstander. Met zeven punten uit drie duels gaat Nederland aan kop in groep 3.

De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK van 2019 in Frankrijk. De vier beste nummers twee strijden in de play-offs om het laatste ticket.