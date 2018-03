Weghorst: 'Plek in voorselectie Oranje stap naar allergrootste droom'

"Ik heb altijd gezegd: spelen voor het Nederlands elftal is mijn allergrootste droom. Ik ben nu weer een stap dichterbij. Deze voorselectie is een bevestiging dat ik goed bezig ben", zegt de spits, die dit seizoen in 29 officiĆ«le duelsĀ twintig keer scoorde, op de site van AZ.

"Ik was de laatste twee dagen heel zenuwachtig en heb vannacht slecht geslapen. Er werd veel over gesproken. Het gaat harstikke goed, dus ik wist dat het zomaar zou kunnen gebeuren."

De 25-jarige Weghorst, die eerder voor FC Emmen en Heracles Almelo speelde, had stiekem rekening gehouden met een plek in de voorselectie voor de oefenduels met Engeland en Portugal. Hij hoorde het nieuws toen hij op het trainingsveld van AZ stond.

"Ik wist dat het rond twaalf uur bekend zou worden. Uiteindelijk riep de trainer (John van den Brom, red.) ons bij elkaar en kwam hij met de mededeling. Het is nog maar de voorselectie, maar dit is een mooie start."

Til

Ploeggenoot Til (20) geldt als een grote belofte en keek ervan op dat ook hij tot de 33-koppige voorselectie van Koeman behoort.

"Ik had het niet verwacht. Toen de trainer vertelde dat er drie spelers bij zaten, dacht ik: wie zijn naast Wout de andere twee? Ik dacht dat Ron Vlaar er misschien nog bij zou zitten", aldus de middenvelder die dit seizoen al zeven keer scoorde in de Eredivisie.

"Dit is mooi.Ā Ik ben heel blij. Al is dit nog maar de voorselectie; het is een mooi signaal. Het betekent dat je in de gaten wordt gehouden en gezien wordt."

Til kan net als Weghorst amper geloven dat hij dicht tegen Oranje aanzit. "Ik zat vroeger altijd in mijn oranje 'pakkie' en een sjaaltje om te kijken naar Wesley Sneijder en Robin van Persie. Ik had posters aan mijn muur en was Nederlands elftal-supporter. Dit is iets heel speciaals."

Hofleverancier

AZ is samen met PSV en Ajax met drie spelers hofleverancier van de voorselectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Koeman maakt op vrijdag 16 maart zijn definitieve selectie bekend.

Oranje speelt exact een week later de eerste oefeninterland onder het bewind van Koeman, wanneer Engeland in de Johan Cruijff Arena de tegenstander is. Drie dagen later staat in Zwitserland een vriendschappelijke ontmoeting met Portugal op het programma.