Willem II steunt door supporters bekritiseerde Van de Looi

"We zijn er niet van overtuigd dat een dergelijke ingrijpende stap het gewenste effect zal hebben en op dit moment noodzakelijk is", laat Willem II de fans weten.

"Diverse clubs hebben een dergelijke stap reeds achter de rug, maar de gewenste ommekeer is vooralsnog achterwege gebleven."

De Tilburgse club doelt daarmee op Sparta Rotterdam en FC Twente, die eerder dit seizoen respectievelijk Alex Pastoor en René Hake ontsloegen. Onder de nieuwe trainers Dick Advocaat en Gertjan Verbeek verkeren beide clubs nog steeds in degradatiezorgen.

In de dinsdag gepubliceerde verklaring meldden vijf supportersverenigingen van Willem II dat een deel van de tribune komende zaterdag bij het thuisduel met PSV uit protest de eerste vijf minuten leeg blijft. Bovendien weigeren de fans uitwedstrijden te bezoeken zolang Van de Looi op de bank zit.

"Wij vinden het onmenselijk, ongepast en niet 'des Willem II's' dat er zó op de man gespeeld wordt", reageert het bestuur op de aangekondigde acties.

Aflopend contract

Van de Looi vertrekt na dit seizoen sowieso bij Willem II, want hij maakte in januari bekend zijn aflopende contract in Tilburg niet te verlengen. De oud-trainer van FC Groningen is bezig aan zijn tweede seizoen in het Koning Willem II Stadion.

Willem II bezet momenteel de vijftiende plek in de Eredivisie. Met nog acht duels te gaan bedraagt de voorsprong op hekkensluiter Roda JC zes punten.

De wedstrijd tussen Willem II en koploper PSV begint zaterdag om 18.30 uur en staat onder leiding van arbiter Björn Kuipers.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie