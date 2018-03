Emery belooft PSG-fans in toekomst Champions League wel te winnen

"Misschien winnen we de Champions League volgend jaar", zei Emery op de persconferentie na de wedstrijd. "We zitten in een proces, ik wil tegen alle fans van PSG zeggen dat ons team op een dag de Champions League zal winnen. En misschien wel meerdere keren daarna."

Ondanks enorme financiële investeringen slaagde PSG er deze eeuw nog niet in om minimaal de halve finales van de Champions League te halen. De steenrijke eigenaar Nasser Al-Khelaifi gaf afgelopen zomer ruim 400 miljoen euro uit voor de komst van Neymar en Kylian Mbappé.

Dinsdag ging het mis tegen Real Madrid, dat met 1-2 won in Parijs na een eerdere 3-1 thuiszege. Volgens Emery had PSG het tweeluik al in Madrid verloren, door twee late treffers te incasseren.

"Die wedstrijd was fifty-fifty, maar we hebben daar onze kansen niet benut. Zij profiteerden daarvan en hebben verdiend gewonnen", erkende Emery.

"Verliezen is nooit leuk. Maar dat kan wel gebeuren als je een club als Real treft. Zonder de geblesseerde Neymar hadden we vandaag minder opties voorin. Na die rode kaart voor Verratti werd het nog lastiger."

Ontslag

Ondanks de uitschakeling in de Champions League beschouwt Emery het seizoen nog niet als verloren. "Natuurlijk was winst van de Champions League het grote doel, maar nu moeten we gewoon kampioen worden en de Franse beker winnen."

De coach wilde na de uitschakeling niet ingaan op speculaties over een mogelijk ontslag. "Daar wil ik vandaag niet over nadenken." Zijn contract in Parijs loopt aan het einde van dit seizoen af.

In de Ligue 1 staat PSG met nog tien duels te spelen riant bovenaan. De voorsprong op AS Monaco bedraagt veertien punten.

De club uit Parijs staat in de halve finale van de Coupe de France tegenover Caen en in het tweede bekertoernooi, de Coupe de la Ligue, wordt eind deze maand de finale gespeeld tegen Monaco.