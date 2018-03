Go Ahead Eagles bestraft vechtende fans met levenslang stadionverbod

De club spoorde samen met de politie en de gemeente de personen op die na de wedstrijd zowel spelers van De Graafschap als stewards aanvielen.

"Ze moeten rekening houden met een levenslang stadionverbod voor De Adelaarshorst. Hetzelfde geldt voor de personen die zich schuldig hebben gemaakt aan meerdere misdragingen", meldt de Jupiler League-club in een verklaring.

"Op korte termijn worden zij hierover geïnformeerd. Vanzelfsprekend worden deze personen ook doorgemeld bij de KNVB voor een landelijk stadionverbod. De personen die zich buiten het stadion hebben misdragen krijgen een tijdelijk lokaal stadionverbod opgelegd in afwachting van de beslissing van het Openbaar Ministerie."

Volgens Go Ahead zijn er al langer problemen in het vak waaruit de supporters kwamen die het veld betraden. De club werkt aan een voorstel om escalatie in de toekomst te voorkomen.

Aangifte

De Graafschap liet maandag al weten dat het geen aangifte doet naar aanleiding van de rellen in Deventer. "Go Ahead heeft een statement gemaakt en daaruit blijkt dat zij er heel serieus mee omgaan", zei algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp.

De rellen begonnen toen de spelers van De Graafschap de meegereisde fans bedankten. Een aantal supporters van Go Ahead rende daarop het veld op en viel de spelers aan.

Het was niet het eerste incident tussen beide clubs, waarvan de supporters al lange tijd op gespannen voet met elkaar leven. Bij een play-offwedstrijd op de Vijverberg in 2016 werden spelers van Go Ahead aangevallen door fans van De Graafschap.

