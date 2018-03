Mourinho geniet ondanks 'enorm veel fouten' van veerkrachtig United

United kwam vlak na rust met 2-0 achter, maar trok alsnog aan het langste eind door treffers van Chris Smalling, Romelu Lukaku en Nemanja Matic. Het winnende doelpunt viel vlak voor tijd.

"Voor de mensen die voor de televisie en in het stadion zaten was het een fantastische wedstrijd. Voor mij was het moeilijk, want mijn ploeg maakte enorm veel fouten", zei Mourinho na het spektakelstuk op Selhurst Park.

"We hadden na rust een geweldige instelling en speelden toen goed, maar we maakten zó veel verdedigende fouten en dan heb ik het niet alleen over de verdedigers zelf. Het lag aan het hele team."

Met name de manier waarop de 2-0 viel stoorde de 55-jarige Portugees. "Dat was vreselijk en heel kinderlijk. Maar daarna veranderde alles. De spelers hebben zich van hun beste kant laten zien."

Chelsea

Ruim een week geleden kwam United in de topper tegen Chelsea ook al terug van een achterstand. De wedstrijd op het eigen Old Trafford eindigde toen in een 2-1 overwinning.

"Dat was ook geweldig, maar het geeft een fantastisch gevoel als je in de laatste minuten de winnende maakt in een uitwedstrijd waarin je met 2-0 achter staat tegen een ploeg die vecht voor ieder punt", aldus Mourinho.

"Het is niet prettig om te zien als je ploeg zo ongeorganiseerd is, maar het was een fantastische comeback. Deze zege is belangrijk, want er zijn nog maar negen wedstrijden te gaan en we hebben nu negen punten voorsprong op de nummer vijf."

De eerste vier plaatsen in de Premier League geven recht op een Champions League-ticket. United, met 62 punten uit 29 duels de nummer twee achter het ongenaakbare Manchester City, speelt komende zaterdag om 18.30 uur thuis tegen nummer drie Liverpool, dat twee punten minder heeft.

