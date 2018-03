Fiorentina en Cagliari gebruiken rugnummer 13 van Astori nooit meer

De veertienvoudig international van Italië was aanvoerder van Fiorentina. Hij speelde sinds 2015 voor de club uit Florence en was eerder zes seizoenen actief bij Cagliari. Astori speelde met 13 omdat zijn idool Alessandro Nesta dat rugnummer ook altijd droeg.

Op dinsdag wordt er door het Openbaar Ministerie autopsie op het lichaam van Astori verricht. Dit is in Italië een standaardprocedure bij plosteling overlijden.

De vermoedelijke doodsoorzaak is een hartstilstand. Astori overleed in de nacht van zaterdag op zondag in een hotel in Udine. Fiorentina was daar ter voorbereiding op de wedstrijd tegen Udinese.

Toen de aanvoerder 's ochtends niet aan het ontbijt verscheen, ging een staflid polshoogte nemen op zijn hotelkamer, waar hij het levenloze lichaam van Astori in bed aantrof.

Nieuw contract

Fiorentina-voorzitter Andrea Della Valle vertelde zondag dat Astori maandag een nieuw contract bij de club zou hebben getekend. Hij was om die reden onlangs nog medisch gekeurd bij de club, waarbij geen bijzonderheden aan het licht kwamen.

De club wil het contract nu aan Astori's vrouw Francesca geven. De verdediger laat ook dochter Vittoria na. Donderdag vindt de uitvaart van Astori plaats in Florence. Zondag werden alle duels in de Serie A afgelast wegens zijn overlijden.

Bij wedstrijden in de Champions League en Europa League zal deze week een minuut stilte in acht worden genomen om Astori te herdenken. Bovendien dragen spelers en speelsters van Italiaanse (jeugd)teams deze week bij hun duels rouwbanden.