Van Marwijk neemt Feyenoord-keeper Jones op in voorselectie Australië

Van Marwijk heeft dinsdag 29 spelers opgenomen in zijn voorselectie, onder wie vier keepers. Behalve Jones zijn dat Mathew Ryan (Brighton & Hove Albion), Mitchell Langerak (Nogoya Grampus) en Daniel Vukovic (Racing Genk).

De 35-jarige Jones speelde vier interlands voor Australië. Sinds de zomer van 2016 heeft hij een basisplaats bij Feyenoord. Eerder kwam hij uit voor onder meer NEC, Middlesbrough en Liverpool. Bij die laatste club was hij voornamelijk reservedoelman.

Van Marwijk werd in november aangesteld als bondscoach van de 'Socceroos', waar hij de in november opgestapte Ante Postecoglou opvolgde. Met Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds), Dimitri Petratos (Newcastle Jets), Aleksandar Susnjar (Mlada Boleslav) en doelman Vukovic heeft hij vier debutanten in zijn voorselectie opgenomen. Volgende week maakt Van Marwijk de definitieve groep bekend.

Bewijzen

"Ik heb sinds mijn aanstelling meer dan honderd Australische spelers bekeken, in binnen- en buitenland. Ik ben blij met deze voorlopige groep", lichtte de oud-coach van onder meer het Nederlands elftal, Feyenoord en Borussia Dortmund toe.

"In de komende oefenwedstrijden krijgen deze spelers de kans zich te bewijzen voor het WK in Rusland", zei Van Marwijk. "Voor spelers die niet in deze selectie zitten, blijft de deur naar het WK op een kier."

Jones is de enige Eredivisie-speler in de voorselectie. Mark Birighitti (NAC), Craig Goodwin (Sparta Rotterdam) en Ajdin Hrustic (FC Groningen) die onder Postcoglou regelmatig werden uitgenodigd, zijn door Van Marwijk niet opgeroepen.

Australië speelt in aanloop naar het WK van komende zomer vriendschappelijk tegen Noorwegen (23 maart) en Colombia (27 maart).

Op het eindtoernooi in Rusland zit de ploeg van Van Marwijk in groep C met Frankrijk, Denemarken en Peru. De kans bestaat daardoor dat Jones op het WK tegenover Feyenoord-ploeggenoten Nicolai Jörgensen en Renato Tapia komt te staan.