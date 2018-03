Huub Stevens voelt zich genegeerd en stopt als adviseur Roda JC

De 64-jarige Stevens blijft nog wel als scout op de Duitse markt actief voor de Limburgse club. De oud-trainer van onder meer Schalke 04, Hamburger SV, PSV en Roda JC was sinds mei vorig jaar als adviseur actief in Kerkrade.

"Ik heb een aantal keer advies gegeven, maar daar werd niets mee gedaan. Nou, dan hoeft het voor mij niet meer", zegt Stevens dinsdag in De Limburger.

In zijn eerste weken als adviseur stond Roda op de rand van degradatie. De club wist zich in de play-offs ten koste van MVV Maastricht te handhaven in de Eredivisie. Fans van Roda namen Stevens na de beslissende wedstrijd op de schouders.

Pijn

Driekwart jaar later stopt Stevens er dus mee. "Of dit pijn doet? Ja, zo kun je het stellen", zegt Stevens. "Ik heb in de play-offs een geweldige week gehad, waarin ik met de spelers en de technische staf uitstekend heb gewerkt. Ik had Roda dit seizoen graag verder geholpen."

Stevens bezocht vanwege zijn onvrede sinds december geen wedstrijden meer van Roda JC. Hij wil niet zeggen welke mensen binnen de club zijn adviezen negeerden. "Ik wil niet natrappen naar de club. Dat vind ik niet netjes."

Roda-eigenaar Frits Schrouff, algemeen directeur Wim Collard en technisch directeur Harm van Veldhoven zeggen in De Limburger verrast te zijn door het vertrek van Stevens en niet op de hoogte te zijn geweest van zijn onvrede.

Met nog acht duels te spelen is Roda momenteel hekkensluiter in de Eredivisie. Zaterdag staat een cruciale thuiswedstrijd tegen de nummer zeventien Sparta Rotterdam op het programma. Het verschil tussen beide ploegen op de ranglijst bedraagt slechts één punt.

