Fortuna boekt in Limburgse derby eerste zege in zeven duels

Door de eerste zege van het seizoen klimmen de Limburgers naar de derde plek in de stand met 49 punten uit 27 duels. Dat zijn er vier minder dan nummer twee NEC en zes minder dan koploper Jong Ajax. Fortuna had in de afgelopen twee duels maar twee punten gepakt.

Djibril Dianessy opende in Sittard vlak voor rust de score door de bal fraai in de bovenhoek te schieten. Lisandro Semedo zorgde na een uur spelen vanaf elf meter voor de 2-0.

Shermar Martina verzuimde MVV vlak voor tijd op 2-1 te zetten. De verdediger miste een strafschop. Vlak daarna mocht hij vertrekken met een directe rode kaart. Stefan Askovski maakte er vervolgens 3-0 van.

FC Emmen

FC Emmen verzuimde de vierde plaats in de stand te pakken. De Drentenaren leken de volle buit te pakken bij Jong PSV, maar de Eindhovense beloften maakten in blessuretijd gelijk: 1-1. Emmen blijft daardoor vijfde, maar staat wel aan kop van de derde periode. Jong PSV is zevende.

Ook het duel tussen Jong FC Utrecht en FC Den Bosch leverde geen winnaar op (1-1). Den Bosch blijft daardoor stevig in de middenmoot, Jong FC Utrecht is laatste.

