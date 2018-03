Transfermarkt in Italië volgend seizoen weken eerder dicht

De transfermarkt in Italië sluit normaal gesproken op 31 augustus, net als vrijwel alle competities in Europa. Daar komt verandering in, meldde voorzitter Giovanni Malago van het Italiaanse olympisch comité CONI maandag. De voetbalbond valt in Italië onder het CONI.

"Het komend seizoen begint op 19 augustus", zei Malago maandag. "De transfermarkt sluit 24 uur voor het begin van het nieuwe seizoen. Dat geldt ook voor de winterse transferperiode, die op 19 januari zal sluiten."

Ook wordt er komend seizoen in Italië geëxperimenteerd met een extra speelronde rond de kerstdagen. "Er worden wedstrijden gespeeld op 22, 26 en 30 december", zei Malago. Daarna wordt er wel gewoon een winterstop gehouden, die duurt tot 20 januari.

Ook in het bekertoernooi wordt er een en ander veranderd. Dat heeft vooral invloed op de topclubs, die niet langer meer automatisch thuis zullen spelen. "Er komt een open loting", meldde Malago.

De Engelse clubs stemden in september ook voor eerdere sluiting van de transfermarkt. In de Premier League is kopen en verkopen na 9 augustus niet meer toegestaan. Dit om te voorkomen dat spelers nog van clubs wisselen terwijl het seizoen al is begonnen.

