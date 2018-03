United in slotfase voorbij Crystal Palace, Babel helpt Besiktas aan zege

United leek in Londen op puntenverlies af te stevenen. Palace kwam voor eigen publiek op een 2-0 voorsprong dankzij Andros Townsend en Patrick van Aanholt, die als enige Nederlander een basisplaats had bij de thuisploeg.

Nadat Chris Smalling met een kopbal voor 2-1 had gezorgd, zette Romelu Lukaku de gasten op gelijke hoogte. Het duel leek op 2-2 af te stevenen, maar door een fraaie treffer van Nemanja Matic nam United alsnog de volle buit mee.

De 'Red Devils' klimmen door de zege naar plek twee met 62 punten uit 29 duels. Crystal Palace, waar Jairo Riedewald nog inviel, blijft in de degradatiezone. Alleen West Bromwich Albion heeft minder punten.

Turkije

Babel had bij het uitduel van Besiktas bij Trabzonspor net als Jeremain Lens een basisplaats. De aanvaller schoot in de 71e minuut voor het eerst raak. Zeven minuten later was de oud-Ajacied opnieuw opnieuw trefzeker. Alvaro Negredo was bij beide doelpunten de aangever.

Het waren al de achtste en negende treffer van het seizoen voor de aanvaller, die zich mede dankzij zijn goede spel in Turkije weer in het Nederlands elftal heeft geknokt.

Besiktas staat door de zege derde, met 47 punten uit 24 duels. Koploper Galatasaray en Medipol Basaksehir hebben drie punten meer.

