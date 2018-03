Oranjevrouwen na doelpuntloos gelijkspel naar finale Algarve Cup

Door die remise is Oranje in de groep niet meer in te halen door Denemarken en Japan, twee landen die eerder door de Nederlandse voetbalsters werden verslagen. Bovendien is Oranje sowieso één van de twee beste groepswinnaars.

Zweden is de andere 'beste' groepswinnaar. Het houdt op doelsaldo AustralIé van zich af, de winnaar van groep A. Dat land had aan een 2-0 zege op China niet voldoende.

Het is voor het eerst dat de Oranjevrouwen in de finale staan van het oefentoernooi, dat sinds 1994 elk jaar wordt gehouden. Het deelnemersveld bestaat doorgaans uit twaalf sterke landen. Oranje kwam vijf keer eerder uit op het toernooi en had de vijfde plaats als beste resultaat staan.

Paal

Oranje, dat in Portugal geen beroep kan doen op vaste krachten als Daniëlle van den Donk, Vivianne Miedema en Anouk Dekker, had het lastig met het stugge IJsland, dat pas één punt had verzameld.

Pas na rust wisten de vrouwen echt aan te dringen, maar doelpunten bleven uit. Invalster Lineth Beerensteyn was in de 67e minuut nog het dichtst bij. Zij trof echter de paal.

Oranje komt na de finale pas over ruim een maand weer in actie. Op 6 april is Noord-Ierland in de WK-kwalificatie de tegenstander. Met zeven punten uit drie duels gaat Nederland aan kop in groep 3.

De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK van 2019 in Frankrijk. De vier beste nummers twee strijden in de play-offs om het laatste ticket.