Oranje speelt in oktober oefeninterland in en tegen België

Het wordt de 127e keer dat beide landen tegenover elkaar staan. De Belgische bond laat in een later stadium weten waar de wedstrijd wordt gespeeld.

De 'Derby der Lage Landen' werd 55 keer door Nederland gewonnen. De Belgen zegevieren in 41 edities, terwijl er dertig keer geen winnaar was.

Het volgende duel met de ploeg van bondscoach Roberto Martinez staat op het programma na de eerste twee wedstrijden in de nieuwe Nations League. Nederland speelt daarin op 9 september tegen Frankrijk. Op 13 oktober is Duitsland de tweede tegenstander.

Koeman

De ploeg van de nieuwe bondscoach Ronald Koeman speelt op 23 maart het eerste oefenduel onder zijn bewind. Dan is Engeland de tegenstander in de Johan Cruijff Arena. Drie dagen later treft Oranje in Zwitserland Portugal. Dat zou eigenlijk Spanje worden, maar dat land zag af van een treffen met Oranje.

Aan het eind van dit seizoen staan nog twee oefenduels op het programma. Op 31 mei neemt Oranje het uit op tegen Slowakije, waarna vier dagen later in en tegen Italië gespeeld wordt. Die twee landen wisten zich net als Nederland niet te plaatsen voor het WK van komende zomer in Rusland.

In voorbereiding op de Nations League heeft de KNVB op 6 september nog een oefeninterland ingepland staan, maar daar is nog geen tegenstander voor gevonden.

In november staan de laatste twee duels in de Nations League op het programma, als Frankrijk naar Nederland komt en Oranje een uitduel met Duitsland speelt.