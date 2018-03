Wijnaldum mist ook Champions League-duel met Porto wegens ziekte

Wijnaldum miste daardoor ook al de laatste twee wedstrijden van de 'Reds' in de Premier League tegen achtereenvolgens West Ham United (4-1 winst) en Newcastle United (2-0 winst).

"Georginio is aan de beterende hand. Maar het duel met FC Porto komt nog te snel", liet manager Jürgen Klopp maandag op zijn persconferentie weten.

Wijnaldum trainde de afgelopen dagen inmiddels wel weer mee, maar hield het tot dusver voornamelijk bij loopoefeningen.

"Georginio heeft nog niet met de groep meegedaan. Je merkt aan hem dat hij er even uit is geweest. We geven hem de tijd weer wat aan te sterken", aldus Klopp.

Woodburn

Klopp laat ook vleugelaanvaller Ben Woodburn, eveneens ziek geweest, buiten de selectie voor de confrontatie tegen FC Porto.

Risico's hoeft Liverpool ook niet te nemen, aangezien de nummer drie van Engeland twee weken geleden het heenduel met de koploper van Portugal met liefst 0-5 won.

Klopp weerspreekt echter dat hij veel spelers rust gaat geven, omdat de beslissing toch al is gevallen. Dat zou hij mede kunnen doen met het oog op de naderende ontmoeting in de Premier League met Manchester United.

"Mijn respect voor Porto is te groot om met een soort van tweede elftal te gaan aantreden. Bovendien behoor je in de Champions League elke wedstrijd met je beste spelers te voetballen. We zijn dit seizoen internationaal nog ongeslagen. Dat wil ik graag nog even zo houden. Ik verwacht daarom nog een zware klus. Porto zal uit zijn op eerherstel."

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League