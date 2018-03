Minuut stilte en rouwbanden na dood Fiorentina-aanvoerder Astori

Bij wedstrijden van nationale Italiaanse (jeugd)teams dragen de spelers en speelsters rouwbanden. Ook worden de duels voorafgegaan door een minuut stilte.

Astori, aanvoerder van Fiorentina, overleed in de nacht van zaterdag op zondag in zijn slaap. Dat gebeurde in een hotel in Udine, waar de selectie van Fiorentina verbleef ter voorbereiding op het competitietreffen tegen Udinese.

Het vrouwenteam van Italië onder negentien jaar speelde zondag tegen Noorwegen al met rouwbanden om. De nationale vrouwenploeg volgt dat voorbeeld maandag in de ontmoeting met Finland.

De vlaggen bij het hoofdkantoor van de Italiaanse voetbalbond in de hoofdstad Rome hangen halfstok.

Champions League

De Europese voetbalbond UEFA meldde maandag aan het einde van de middag dat er ook bij de wedstrijden in de Champions League en Europa League er deze week een minuut stilte is.

In Italië liet de openbare aanklager van Udine op hetzelfde moment weten een onderzoek in te stellen naar de dood van Astori. Hij voegde er aan toe dat dit in vergelijkbare gevallen altijd gebeurt en dat er geen reden is aan te nemen dat er een misdrijf in het spel is.

Door het overlijden van Astori, die vermoedelijk een hartstilstand kreeg, werden zondag al alle wedstrijden in de Serie A afgelast, te weten naast Udinese-Fiorentina ook Genoa-Cagliari, Atalanta Bergamo-Sampdoria, Benevento-Hellas Verona, Chievo Verona-Sassuolo, Torino-Crotone en AC Milan-Internazionale.

De pas 31-jarige Astori was veertienvoudig international en droeg in het verleden ook het shirt van onder meer AS Roma en Cagliari.

De centrale verdediger wordt donderdag in besloten kring begraven in Florence. Supporters van Fiorentina verzamelden zich zondag bij het stadion van de club om hun idool te herdenken.