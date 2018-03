De Graafschap ziet af van aangifte tegen fans Go Ahead Eagles

"Het is aan Go Ahead en de KNVB om maatregelen te nemen. Go Ahead heeft een statement gemaakt en daaruit blijkt dat zij er heel serieus mee omgaan", zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap maandag tegen Omroep Gelderland.

Go Ahead reageerde zondag al op de wanordelijkheden en zei alles in het werk te stellen om gepaste maatregelen te nemen tegen de verantwoordelijken. Vanuit de KNVB is nog geen officiële reactie gekomen. De politie verrichte zondag zeven arrestaties.

De rellen begonnen toen de spelers van De Graafschap de meegereisde fans bedankten. Een aantal supporters van Go Ahead rende daarop het veld op en viel de spelers aan.

Beangstigend

Mede doordat de beveiliging ingreep kwamen de spelers ongeschonden uit de strijd. Wel lieten enkele pupillen van trainer Henk de Jong zich ook niet onbetuigd door rake trappen uit te delen.

"Ze hebben elkaar beschermd en zijn allemaal veilig in de kleedkamer terechtgekomen. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen", aldus Ostendorp.

"Ze zijn wel ontzettend geschrokken. Het is ongelooflijk beangstigend als supporters met zo'n agressie het veld op komen om je aan te vallen. Ik snap dat daar een verdedigende actie bij is."

Het is niet het eerste incident tussen beide clubs. Bij een play-offwedstrijd op de Vijverberg in 2016 werden spelers van Go Ahead aangevallen door fans van De Graafschap.

