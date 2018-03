Sneijder hoopt nog afscheidsinterland te mogen spelen voor Oranje

"Het is mijn wens - en die is ook bekend bij de KNVB - om op een mooie manier afscheid te nemen van mijn mede-internationals en de Oranje-fans. De beelden van Arjen Robben die in een vol stadion een ereronde liep, nadat hij tegen Zweden had gespeeld, dienen hopelijk als voorbeeld", aldus Sneijder maandag in De Telegraaf.

De 33-jarige middenvelder maakte zondag bekend dat hij na 133 wedstrijden stopt als international. Dat besluit nam hij in onderling overleg met de nieuwe bondscoach Ronald Koeman.

Sneijder, die sinds deze winter voor Al-Gharafa in Qatar speelt, hoopt op eenzelfde manier af te zwaaien als Lukas Podolski, zijn oud-ploeggenoot bij Galatasaray.

"In een vriendschappelijke interland tegen Engeland zwaaide hij als 130-voudig international af bij Duitsland. Dat hij ook nog de winnende 1-0 aantekende, maakte het feest compleet. Het was een prachtig en verdiend afscheid. Ik hoop dat de KNVB mij dat na het zilveren WK van 2010 en het bronzen WK van 2014 ook gunt."

Noodgevallen

Overigens heeft Sneijder Koeman laten weten dat er in noodgevallen nog steeds een beroep op hem gedaan kan worden, maar een definitieve comeback is volgens de routinier uitgesloten.

"Als de nood aan de man is, weet Ronald dat hij me altijd kan bellen. Maar een rentree is zeker geen uitgangspunt. Het is mooi zo."

De geboren Utrechter denkt al na over zijn toekomst na zijn actieve carrière. Hij wil als trainer aan de slag en hoopt in aanmerking te komen voor een verkorte cursus die in het verleden door meerdere oud-internationals werd gevolgd.

"Ik vind dat ik het als recordinternational wel verdien om een speciaal traject te doorlopen. Ik heb daar met Koeman over gesproken. Misschien kan ik tijdens mijn actieve carrière al wat voorwerk doen in Qatar of tijdens interlandperiodes ervaring opdoen bij Oranje. De precieze plannen moeten nog worden uitgewerkt en ik wacht af."

Koeman maakt vermoedelijk deze week zijn eerste voorselectie bekend. Op 23 maart debuteert hij als keuzeheer in de Johan Cruijff Arena tegen Engeland, drie dagen later speelt Nederland in Genève tegen Zwitserland.