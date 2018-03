Russische bondscoach stelt dat nationaal elftal dopingvrij is

"Het is bij ons niet aan de orde", aldus Cherchesov honderd dagen voor de start van het WK in eigen land. "Ik heb de leiding over het team en daar concentreer ik me op. Net zoals anderen zich met hun eigen taak bezighouden." De vraag hoe hij zou reageren op specifieke dopingbeschuldigingen, verwierp hij als speculatief.

De vragen over doping zijn het gevolg van het dopingschandaal in Rusland. Onderzoeker Richard McLaren onthulde in 2016 dat in Rusland jarenlang sprake is geweest van systematisch door de staat georganiseerde doping, al ging het daarbij om andere sporten dan voetbal.

Bij de Winterspelen in Pyeongchang mochten vorige maand alleen Russische atleten meedoen met een aantoonbaar dopingvrij verleden. Anti-dopingbureau WADA meldde vorige zomer dat 155 verdachte dopingtesten van Russische voetballers zouden zijn verwisseld. De FIFA startte een onderzoek, maar concludeerde in november vorig jaar dat er "geen wijdverbreid dopingprobleem is in het Russische voetbal".

Kambolov

In februari werd bekend dat de FIFA onderzoekt of tweevoudig Russisch international Ruslan Kambolov doping heeft gebruikt. Ook voormalig jeugdinternational Ivan Knyazev wordt verdacht van dopinggebruik.

Rusland speelt deze maand twee oefeninterlands ter voorbereiding op het WK. Brazilië (23 maart) en Frankrijk (27 maart) zijn de sparringspartners. De openingswedstrijd van het WK is op 14 juni en Rusland treft daarin Saoedi-Arabië. Egypte en Uruguay zijn de andere landen in groep A.