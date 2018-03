Trainers FC Barcelona en Atletico bewieroken Messi na 600e doelpunt

"Als we Messi zijn Barcelona-shirt hadden uitgetrokken en bij Atletico hadden gezet, dan weet ik zeker dat wij met 1-0 had gewonnen'', zei Simeone.

"De wedstrijd was in evenwicht, maar Messi maakte het verschil. Hij voetbalt alsof hij op straat speelt."

Ook Valverde kwam superlatieven tekort om de prestatie van zijn superster te omschrijven. Hij beseft terdege dat Messi enorm belangrijk is voor zijn ploeg.

"Ik weet niet hoe de wedstrijd afgelopen zou zijn als Messi voor Atletico zou spelen. Messi in een shirt van Atletico: daar wil ik eigenlijk niet eens over nadenken."

Messi maakte zijn 539e treffer voor Barcelona. Bij de Argentijnse nationale ploeg was de vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar 61 keer trefzeker.

Vrije trap

Messi schoot tegen Atletico in de 26e minuut een vrije trap op fraaie wijze achter Atletico-doelman Jan Oblak. Het was de derde wedstrijd op rij waarin hij scoorde uit een vrije trap.

"Als je tegen Messi speelt, dan heb je het gevoel dat hij op ieder moment kan scoren. Je speelt constant met een gevoel van angst. Als Messi in jouw elftal speelt, ben je altijd hoopvol. Hij kan altijd een kans creëren of een doelpunt maken", aldus Valverde.

Barcelona zette door de zege op Atletico een grote stap naar de Spaanse titel. Met nog elf duels te spelen bedraagt de voorsprong op de naaste concurrent acht punten. Titelverdediger Real Madrid geeft op de derde plek al vijftien punten toe.

Iniesta

Barcelona moet het de komende weken wel zonder Andres Iniesta stellen. De middenvelder liep tegen Atletico een hamstringblessure op.

"Met Iniesta missen we een unieke speler. Het is moeilijk om hem te vervangen, want er is geen tweede speler ter wereld zoals hij. Laten we hopen dat de blessure niet heel ernstig is", gaf Valverde te kennen.

Messi hoopt zaterdag zijn 601e goal te makken als Barcelona op bezoek gaat bij hekkensluiter Malaga. Vier dagen later staat de return tegen Chelsea in de achtste finales van de Champions League op het programma. In Londen eindigde de heenwedstrijd twee weken geleden in 1-1.

