Wenger wil na tiende nederlaag niets weten van snel vertrek bij Arsenal

"Ik heb vaker bewezen dat ik de boel kan omdraaien", zei de Fransman na de 2-1 nederlaag op bezoek bij Brighton & Hove Albion.

Onder leiding van Wenger verloor Arsenal acht van de laatste veertien duels. "Ik snap de frustraties bij de fans. Maar dat brengt ook veel negativiteit met zich mee. Ik zie ons ook niet zomaar nog vierde worden. De Europa League wordt heel belangrijk."

Het winnen van de Europa League lijkt voor de Londenaren, die nu zesde staan in de Premier League, nog de enige mogelijkheid op plaatsing voor de Champions League. Wenger hoopt dat zijn ploeg zich daarom snel over deze moeilijke periode heen kan zetten.

"We moeten ons mentaal en fysiek herpakken, want we hebben donderdag een belangrijke wedstrijd in de Europa League tegen AC Milan en daarna zondag in de Premier League tegen Watford. Het is de eerste keer dat dit gebeurt in mijn loopbaan. Het team mist vertrouwen, dat maakt het alleen maar moeilijker."

Ervaring

De Franse trainer is ervan overtuigd dat hij het tij kan keren bij Arsenal. "Ik heb genoeg ervaring en ben nog steeds erg gemotiveerd om mijn team weer te laten winnen. We moeten een team blijven en focussen op de komende wedstrijden. We hebben geen andere optie."

Wenger, die al sinds 1996 aan het roer staat bij Arsenal, is al langer de gebeten hond bij de fans. Ook zondag waren er spandoeken met 'Wenger out' te zien in het uitvak met Arsenal-fans.

