Barcelona wint topper van Atletico, Bayern simpel langs Freiburg

Lionel Messi kroonde zich tot matchwinner door in de 26e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening te nemen.

De Argentijnse superster schoot net als afgelopen donderdag op bezoek bij Las Palmas (1-1) op bijzonder fraaie wijze een vrije trap in het dak van het doel.

Het was voor Messi alweer zijn zeshonderdste treffer in de 747 officiële wedstrijden die hij tot dusver in zijn carrière afwerkte.

Afgekeurd

Atletico Madrid leek vlak voor tijd op gelijke hoogte te komen, maar een doelpunt van Kevin Gameiro werd afgekeurd omdat aangever Diego Costa buitenspel stond.

Overigens gebeurde aan de andere kant even daarvoor hetzelfde toen Luis Suarez een fraaie aanval doeltreffend afrondde maar eveneens werd teruggefloten voor buitenspel.

FC Barcelona vergrootte door de overwinning de voorsprong op Atletico tot liefst acht punten met nog maar elf speelrondes voor de boeg.

De Catalanen zijn nu tevens al 34 competitieduels op rij ongeslagen en komen daarmee in de buurt van het record van Real Sociedad (38) dat stamt uit het seizoen 1979/1980.

Valencia bleef op koers voor een plaats in de Champions League. De ploeg van trainer Marcelino won met 2-0 van Real Betis en verstevigde daarmee de vierde plaats. Valencia heeft één punt minder dan regerend kampioen Real Madrid, dat zaterdag Getafe met 3-1 versloeg.

Bayern

Bayern München kwam weer een stap dichter in de buurt van de titel in de Bundesliga. De koploper in Duitsland won op bezoek bij laagvlieger SC Freiburg eenvoudig met 0-4.

Bayern München had de zege te danken aan doelpunten aan Alexander Schwolow (eigen goal), Corentin Tolisso, Sandro Wagner en Thomas Müller.

Trainer Jupp Heynckes maakte geen gebruik van de diensten van Arjen Robben en liet hem negentig minuten lang op de reservebank zitten.

Bayern München heeft negen speelrondes voor het einde nog altijd maar liefst twintig punten voorsprong op naaste achtervolger Schalke 04, dat zaterdag met 1-0 te sterk was voor Hertha BSC.

Lyon

Memphis Depay en Kenny Tete liepen met Olympique Lyon averij op in de strijd om de bovenste plaatsen in de Ligue 1. Op bezoek bij subtopper Montpellier werd er met 1-1 gelijkgespeeld.

Lyon kwam in de achtste minuut zelfs op een 1-0 achterstand door een doelpunt van Isaac Mbenza, maar dankzij een treffer van Mariano Diaz in de 58e minuut werd er alsnog een puntje gepakt.

Depay en Tete hadden beiden een basisplaats, maar eerstgenoemde werd een klein kwartier voor tijd met een gele kaart op zak naar de kant gehaald.

Lyon bleef door de remise voorlopig op de vierde plaats steken met 51 punten uit 28 wedstrijden en moet Paris Saint-Germain (74 uit 28), AS Monaco (zestig uit 28) en Olympique Marseille (55 uit 27) boven zich dulden.

