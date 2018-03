Advocaat blij met winst Sparta na 'donderspeech' in rust

"Het is de eerste keer dat ik bij Sparta zo uit mijn dak ben gegaan. Maar ik moest het doen, de ploeg was helemaal dood. Het was Sparta-onwaardig, de slechtste helft onder mijn leiding", aldus Advocaat na afloop tegenover FOX Sports.

ADO kwam al na zes minuten op voorsprong door een treffer van Erik Falkenburg. In de tweede helft bezorgden Michiel Kramer en Robert Mühren de Rotterdammers alsnog een 2-1 overwinning, waardoor de club geen hekkensluiter meer is in de Eredivisie.

"De spelers leken mijn plan in de eerste helft niet te begrijpen. In de tweede helft lukte dat wel. Je zag dat het niet eens nodig was om goed te spelen om het ADO toch moeilijk te maken. Toen we opportunistischer gingen spelen ging het veel beter", zei de 70-jarige trainer.

Kramer

Advocaat erkende dat Sparta goed weg kwam met slechts één tegentreffer in de eerste helft. "We hadden het moeilijk gehad als ADO dat niveau vast had gehouden. Ze lieten zien waarom ze achtste staan in de Eredivisie."

De oud-bondscoach was blij met zijn spits Kramer en invaller Mühren. "Ze hebben bewezen voor veel dreiging te kunnen zorgen, maar Kramer kan nog wel beter. Ik wil hem niet gelijk alle credits geven, want dan heb ik niks meer aan hem."

Advocaat was ook te spreken over zijn Duitse keeper Jannik Huth, die hij voordat hij naar Sparta kwam nooit zag spelen. "Die straalt een rust uit, dat heeft dit elftal wel nodig."

Kroket

Kramer was na afloop niet te spreken over de spreekkoren van de ADO-supporters aan zijn adres. "Die over dat broodje kroket vond ik niet zo erg, dat is een beetje satire. Maar 'Kramer amateur' vind ik wel te ver gaan", zei de Sparta-spits bij FOX Sports.

Nadat de 29-jarige Rotterdammer de stand gelijk had getrokken, hield hij even zijn hand achter zijn oor. Hij deed ook net alsof hij in een broodje hapte en stak vervolgens cynisch zijn duim op naar de fans van ADO in het uitvak.

"Ik heb twee jaar met heel veel liefde bij die club gespeeld en nooit problemen met de supporters gehad. Ik heb het ook goed gedaan bij ADO. Dan vind ik het een beetje raar dat ze zo reageerden. Misschien had ik niet moeten reageren, maar dat is de aard van het beestje."

