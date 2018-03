De Graafschap-spelers aangevallen door Go Ahead-fans in Adelaarshorst

Meerdere Go Ahead-fans renden na het door De Graafschap met 0-4 gewonnen duel het veld van de Adelaarshorst op en deelden rake klappen en schoppen uit. Daarna moesten ook de stewards die probeerden in te grijpen het ontgelden. Enkele spelers van De Graafschap deelden zelf ook stevig uit, zo is te zien op de beelden.

De vlam sloeg in de pan toen spelers van De Graafschap hun fans bedankten. Beveiligers konden uiteindelijk meerdere raddraaiers op het veld in de kraag vatten. De politie verrichte zeven arrestaties. Vier binnen het stadion aan de Vetkampstraat en drie daarbuiten, waar het eveneens onrustig was.

Het duel lag in de eerste helft al even stil nadat er vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Go Ahead. Na een adempauze van ongeveer tien minuten kon de wedstrijd worden hervat.

De situatie tussen beide clubs is al jarenlang gespannen. Dieptepunt was tot nu toe de nacompetitiewedstrijd op de Vijverberg in 2016, toen spelers van Go Ahead na afloop in Doetinchem werden aangevallen door fans van De Graafschap.

Beschadigd

Interim-trainer Jan van Staa, die na het seizoen in Deventer wordt opgevolgd door John Stegeman, veroordeelde de misdragingen van de fans.

"Dit past bij geen enkele club en zeker niet bij Go Ahead", vertelde hij bij FOX Sports. "Het is heel vervelend als de frustratie toeslaat en mensen zich gaan misdragen. Hiermee beschadig je onze goede naam. Zo hoort het er niet aan toe te gaan op een voetbalveld."

Go Ahead schrijft op de website zich diep te schamen voor de wanordelijkheden en alles in het werk te stellen om gepaste maatregelen te nemen tegen de verantwoordelijken.

Periode

In sportief opzicht had De Graafschap zondag weinig problemen met de Eagles. Daryl van Mieghem bracht De Graafschap na ruim een kwartier spelen op voorsprong. De andere doelpunten vielen in de tweede helft en kwamen op naam van Frank Olijve, Tarik Tissoudali en Fabian Serrarens.

De Graafschap klimt door de overwinning naar de derde plaats in de periodestand, met één punt achterstand op FC Emmen en Jong Ajax. Emmen speelt maandag nog tegen Jong PSV.

In de reguliere stand is De Graafschap nu zesde. Go Ahead blijft zeventiende. De Deventenaren speelden vorig jaar nog in de Eredivisie.

