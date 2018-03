Manchester City wint topper van Chelsea, Arsenal opnieuw onderuit

Bernardo Silva werd door een treffer in de 46e minuut de matchwinner in het Etihad Stadium. De Portugees werkte de bal uit een voorzet van David Silva bij de tweede paal met een lastige stuit achter Chelsea-doelman Thibaut Courtois.

Manchester City is daardoor weer een stap dichter bij de Engelse landstitel, die de ploeg normaal gesproken al niet meer kan ontgaan. De 'Citizens' hebben 78 punten, achttien meer dan nummer twee Liverpool. Manchester United kan maandag bij winst op Crystal Palace de kloof verkleinen tot zestien punten.

Manchester City was tegen een verdedigend spelend Chelsea sterker dan de uitslag deed vermoeden. De thuisploeg had ruim zeventig procent van het balbezit en zag de tegenstander slechts sporadisch in de buurt van doelman Ederson opduiken. Pas in blessuretijd kregen de bezoekers via Marcos Alonso een goede mogelijkheid.

Arsenal

Arsenal ging met 2-1 onderuit bij Brighton & Hove Albion en zag plaatsing voor de Champions League daardoor nog verder uit zicht raken. De Londenaren staan met 45 punten uit 29 wedstrijden slechts zesde in de Premier League. De bovenste vier ploegen plaatsen zich voor het miljoenenbal. De achterstand van Arsenal op nummer vier Tottenham Hotspur bedraagt al dertien punten.

Arsenal kan zich nog wel met winst van de Europa League voor de Champions League kwalificeren. De ploeg van trainer Arsène Wenger heeft daarin met AC Milan wel een zware tegenstander voor de achtste finales getroffen.

Bij Brighton speelde Davy Pröpper de hele wedstrijd mee. Jürgen Locadia en Tim Krul bleven op de bank. De vorige zomer gepromoveerde ploeg staat knap tiende, zeven punten boven de degradatiestreep.

Wenger

De positie van Wenger, al sinds 1996 op de bank bij Arsenal, lijkt steeds verder onder druk te komen staan. Hij verloor met zijn ploeg vorige week de League Cup-finale van Manchester City. In de FA Cup was Nottigham Forest, uitkomend op het tweede niveau in Engeland, in de derde ronde verrassend te sterk.

Arsenal keek in het Amex Stadium in Brighton al na 26 minuten tegen een 2-0 achterstand aan. Lewis Dunk opende de score en Glenn Murray tekende voor 2-0. Arsenal kwam niet verder dan de 2-1 van Pierre-Emerick Aubameyang in de 43e minuut.

